Salzburgo goleia Atlético Madrid e vai defrontar Benfica na final da Youth League

O Benfica vai voltar a encontrar o Salzburgo na final da Youth League e reeditar o jogo decisivo de 2017 que, na altura, sorriu à formação da Áustria (vitória por 2-1). Os austríacos garantiram esta sexta-feira a outra vaga no encontro de segunda-feira depois de golearem o Atlético Madrid, por 5-0.Em Nyon - horas depois dos encarnados derrotarem a Juventus nos penáltis - Roko Simic adiantou o Salzburgo logo aos 15 minutos e bisou aos 28', de penálti. A fechar a primeira parte, Dijon Kameri dilatou a vantagem do conjunto orientado por Rene Aufhauser (44').Ainda assim, o encontro não ia terminar sem ver mais dois golos. Tolgahan Sahin fez o quarto do Salzburgo com um golaços, aos 67 minutos, para depois Oumar Diakite fixar o resultado final aos 89'.Benfica e Salzburgo vão assim discutir a 9.ª edição da Youth League na segunda-feira a partir das 17 horas, em Nyon. É a quarta vez que as águias atingem a final da prova, na qual ainda procuram uma inédita conquista.











@UEFAYouthLeague | @Atleti 0 x 2 @RedBullSalzburg



Bisa Simic Será que vamos ter reedição da Final da Youth League de 2017? #YouthLeagueELEVEN pic.twitter.com/DchQsr28lY — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) April 22, 2022