Samuel Soares pede desculpa pelo erro com a Juventus: «Consciente das consequências...»

Samuel Soares foi expulso na primeira parte da meia-final da Youth League com a Juventus. O guarda-redes deixou o Benfica a jogar com 10 jogadores até ao final do jogo e fez um mea culpa através das redes sociais."Feliz com a vitória, mas triste com o meu erro e consciente das consequências que poderia ter dado à equipa. Agora é focar no próximo jogo, darei todo o meu apoio à equipa apesar de, infelizmente, não poder estar presente. Obrigado pelo vosso apoio, continuaremos fortes", vincou o guardião formado no Seixal pela conta pessoal de Instagram.André Gomes sofreu dois golos durante o tempo regulamentar mas substitui de forma exemplar o companheiro de posição e defendeu dois penáltis dos italianos.