Simic 'provoca' Benfica: «Não é só sobre acreditar, eu vou mesmo ser o goleador»

Do lado do Salzburgo, adversário do Benfica da final da Youth League, há um nome que salta à vista: Roko Simic, o qual é o melhor marcador da competição entre os jogadores que ainda estão em prova. Mas o avançado, que soma seis remates certeiros e que está a dois de se isolar no topo, confia mesmo que se despedirá da competição com essa distinção."Não é só sobre acreditar, eu vou mesmo ser o goleador", atirou o jogador do Salzburgo, que reconheceu contudo qualidade à equipa portuguesa. "Vi o jogo do Benfica contra a Juventus. É uma equipa muito potente e espero um jogo difícil", frisou.Confrontado com estas declarações, António Silva, central das águias, preferiu não alimentar provocações optando por valorizar o coletivo adversário. "É a opinião dele, só no fim do jogo é que podemos saber. É um bom jogador, claramente, mas olhamos para o coletivo e ele não é o mais importante. O mais importante é a equipa toda", atirou o defesa do Benfica.