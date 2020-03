UEFA Youth League: Real Madrid recusa viajar para Itália e falha jogo com a Juventus

O Real Madrid informou esta terça-feira a UEFA de que não viajará para Itália e vai por isso falhar o encontro com a Juventus em Turim relativo aos oitavos de final da UEFA Youth League.



A decisão da UEFA em manter a realização da partida - agendada para quarta-feira - causou apreensão e confusão no emblema merengue, depois de o Comité Olímpico de Itália ter ordenado a suspensão de todos os eventos desportivos até 3 de abril como medida para tentar travar a propagação do surto de coronavírus naquele país.



Com esta decisão o Real Madrid fica de fora da competição e torna-se o segundo clube a fazê-lo depois de na véspera o Inter Milão ter anunciado que iria falhar o jogo com o Rennes.