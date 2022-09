Vasco Sousa entre as opções de Nuno Capucho para o duelo com o Atlético Madrid

Os sub-19 do FC Porto, que contam duas vitórias, dois empates e uma derrota no seu campeonato até ao momento, também iniciam hoje o seu trajeto na Youth League contra o Atlético Madrid. Entre as soluções à disposição de Nuno Capucho está Vasco Sousa, médio da equipa B que cumpriu a pré-temporada no plantel principal. A partida tem início agendado para as 15 horas e realizar-se-á no centro de treinos dos colchoneros. Damian Sylwestrzak, da Polónia, é o árbitro do jogo.