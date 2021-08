Youth League está de volta: tudo sobre a mais importante competição europeia de escalões jovens

A UEFA informou esta quarta-feira que a Liga Jovem, denominada Youth League, está de volta esta temporada, depois de ter sido suspensa no último ano devido à pandemia de Covid-19.

Os moldes da competição mantêm-se iguais, com os percursos da Liga dos Campeões e o dos Campeões Nacionais de Juniores. Os 32 clubes que disputam o percurso da UEFA Champions League serão os mesmos que integram a fase de grupos da competição sénior. A estes, junta-se os 32 emblemas Campeões Nacionais de Juniores das federações mais bem classificadas, cuja equipa sénior não se tenha qualificado para a fase de grupos da Liga milionária.

No percurso da Liga dos Campeões, as 32 equipas serão divididas em oito grupos com quatro emblemas, com todos a defrontarem entre si com partidas em casa e fora de portas. Os vencedores de cada grupo seguem diretamente para os oitavos de final, com os segundos classificados a seguirem para os 'playoffs', onde irão encontrar oito vencedores da segunda fase do caminho dos Campeões Nacionais. Estas 16 equipas irão travar forças com as oito formações vencedoras destes duelos, juntando-se aos oito vencedores dos grupos do caminho da Liga dos Campeões.

Com 16 equipas em prova, dá-se o início dos oitavos de final da UEFA Youth League, com as eliminatórias a serem disputadas todas em apenas uma mão, com as meias-finais e final a terem palco em Nyon, Suíça.



Criada em 2013/14, a UEFA Youth League tem sido um palco onde as equipas portuguesas têm brilhado. O Benfica soma três finais, todas elas como derrotado, enquanto o FC Porto venceu a final de 2019, com um triunfo de 3-1 sobre o Chelsea.



Recorde-se, ainda, que o detentor do troféu é o Real Madrid, depois da vitória por 3-2 sobre o Benfica, na sequência de uma edição alterada (disputou-se uma 'final 8' em agosto de 2020), devido à pandemia de Covid-19.

As equipas presentes no Caminho da Liga dos Campeões:

Real Madrid (ESP, vencedores), Atlético de Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Sevilha (ESP), Villarreal (ESP), Manchester City (ING), Manchester United (ING), Liverpool (ING), Chelsea (ING), Bayern Munique (ALE), Leipzig (ALE), Borussia Dortmund (ALE), Wolfsburgo (ALE), Inter Milão (ITA), AC Milan (ITA), Atalanta (ITA), Juventus (ITA), LOSC Lille (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Sporting CP (POR), FC Porto (POR), SL Benfica (POR), Zenit (RUS), Club Brugge (BEL), Salzburgo (AUT), Dínamo Kiev (UCR), Shakhtar Donetsk (UCR), Ajax (HOL), Besiktas (TUR), Young Boys (SUI), Malmö (SUE) e Sheriff Tiraspol (MOL).

O Caminho dos Campeões Nacionais:

Deportivo La Corunha (ESP), Colónia (ALE), Empoli (ITA), Angers (FRA), Genk (BEL), AZ Alkmaar (HOL), Trabzonspor (TUR), Midtjylland (DIN), Rangers (ESC), Sparta Praga (REP), APOEL (CHI), PAOK (GRE), Estrela Vermelha (SRV), Hajduk Split (CRO), Hammarby (SWE), Rosenborg (NOR), Maccabi Haifa (ISR), Kairat Almaty (CAZ), Minsk (BLR), Gabala (AZE), Septemvri Sofia (BUL), Csikszereda (ROM), Pogon Szczecin (POL), Žilina (ESL), Domžale (SKV), MTK Budapest (HUN), Žalgiris Vilnius (LTU), Daugavpils (LET), Akademia e Futbollit (ALB), Shkëndija (MOL), Zvijezda 09 (BIH) e Saint Patrick's Athletic (IRL).

Datas a saber:

Caminho UEFA Champions League: fase de grupos

Sorteio: 18:00 CET, 26 agosto, Istambul

1.ª jornada: 14/15 setembro

2.ª jornada: 28/29 setembro

3.ª jornada: 19/20 outubro

4.ª jornada: 2/3 novembro

5.ª jornada: 23/24 novembro

6.ª jornada: 7/8 dezembro

Caminho dos Campeões Nacionais

Sorteio: 14:00 CET, 31 agosto, Nyon

1.ª ronda, 1.ª mão: 29 setembro

1.ª ronda, 2.ª mão: 20 outubro

2.ª ronda, 1.ª mão: 3 novembro

2.ª ronda, 2.ª mão: 24 novembro





Eliminatórias

Sorteio do playoff: 14 dezembro, Nyon



Playoffs: 8/9 fevereiro



Sorteio dos oitavos de final: 14 fevereiro, Nyon



16 avos de final: 1/2 março



Quartos de final: 15/16 março



Meias finais: 22 abril, Estádio Colovray, Nyon



Final: 25 abril, Estádio Colovray, Nyon