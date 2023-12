Al Ittihad reúne o favoritismo no arranque do Mundial de Clubes

O Al Ittihad é o favorito para o jogo de hoje com o Auckland City (Austrália), que marca o arranque do Mundial de Clubes, prova que decorre até ao dia 22 em Jidá, na Arábia Saudita. Além de atuar em casa, o conjunto orientado por Marcelo Gallardo tem teoricamente uma equipa mais poderosa ou não fizessem parte do plantel Benzema, Kanté, Fabinho, Jota e Romarinho. "Queremos fazer boa figura no torneio. O nosso primeiro objetivo é ganhar ao Auckland. O sonho de chegar à final e de a conquistar é o que nos anima e naquilo em que estamos focados", frisa Marcelo Gallardo, que se for bem-sucedido tem à espera o Al Ahly (Egito) na 2.ª ronda.