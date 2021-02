Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Bayern Munique campeão do mundo Bávaros vencem Tigres e igualam feito do Barça com seis títulos conquistados num ano





MAIS UM. Neuer levanta o 6.º título do Bayern num ano ao lado de Tiago Dantas

• Foto: REUTERS