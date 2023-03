Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica e FC Porto bem colocados em busca dos 28,3 milhões de euros do Mundial de Clubes De acordo com os regulamentos anunciados, clubes portugueses podem ambicionar a estar na primeira edição do novo modelo da competição





• Foto: Tony Dias/Movephoto