David Luiz: «Árbitro não esteve ao nível da competição»

David Luiz teceu duras críticas à atuação da equipa de arbitragem liderada pelo romeno István Kovács na meia-final do Mundial de Clubes entre Flamengo e o Al Hilal, que terminou com um triunfo da formação saudita por 3-2.

Em declarações à 'TNT Sports Brasil' após o final da partida em Marrocos, o experiente defesa-central do Mengão disse que o juiz "não esteve ao nível da competição". "Não tenho como falar dos penáltis porque seria injusto, não vi bem e ainda vou ver na televisão. Depois, é a primeira vez na minha vida que eu vou falar de um árbitro. Penso que ele não esteve ao nível da competição. Temos um estilo de jogo em que gostamos de pressionar alto, defender com intensidade e quando tens quatro jogadores que veem o cartão amarelo com uma falta ou duas mata um pouco o estilo da nossa equipa. No segundo tempo tentámos com 10 jogadores e eles só criaram em erros nossos, quando tentávamos fazer o golo lá na frente. Cabe a nós agora ter brio, lutar as inúmeras competições que ainda temos para lutar e levar em consideração o espírito que tivemos até ao final", vincou.

Amanhã disputar-se-á a outra meia-final do Mundial de Clubes, entre o Al Ahly e o Real Madrid, com o vencedor a juntar-se ao Al Hilal na final da prova.