Everton Ribeiro: «Estamos prontos para levantar mais uma taça»

Everton Ribeiro mostra-se confiante para a final do Mundial de Clubes, este sábado (17h30) frente ao Liverpool. ""Treinámos bem, fizemos tudo que tinha que ser feito e estamos prontos para levantar mais uma taça", afirmou o capitão do Flamengo esta sexta-feira na conferência de imprensa de antevisão."Por ser uma final, existe a pressão, a ansiedade normal. Foi difícil chegar até aqui, vencemos um grande título, que foi a Libertadores. Isso deixa-nos alegres para desfrutar desta oportunidade", afirmou, sublinhado que "é um jogo onde o detalhe vai falar mais alto"."Há uma grande equipa do outro lado e temos que ficar atentos desde o primeiro minuto para anular o que eles têm de melhor. Isso vai nos ajudar muito", referiu o jogador."Aprendemos que não pode desistir, sabemos do que somos capazes, o futebol que podemos apresentar. E que temos de jogar da nossa maneira durante os 90 minutos. Há outra equipa que vai tentar anular as nossas jogadas, temos de saber sair dessa marcação", explicou.