Fernando Diniz: «Não nos faltou coragem, fizemos o nosso melhor»

Apesar da derrota com goleada diante do Manchester City, Fernando Diniz deixou elogios à forma como o Fluminense se apresentou na final do Mundial de Clubes. Na análise à partida, o treinador frisou que, apesar do poderio do adversários, os brasileiros foram iguais a si mesmos.





"Foi o Fluminense do começo ao final do ano. Defrontámos a melhor equipa do mundo, talvez dos últimos cinco anos, com muita capacidade de definir o jogo. Sofremos muito cedo e levar o segundo golo com toda a equipa montada atrás, não podíamos levar. A equipa tentou jogar sob pressão alta, conseguiu sair na maioria das vezes, e tentámos fazer o melhor. Sabíamos que não podíamos dar brechas, porque eles aproveitam muito bem", assumiu o técnico, que em seguida valorizou os aplausos dos adeptos apesar da derrota.

"Como reconhecimento da equipa. Não nos faltou coragem, fizemos o nosso melhor. Temos de procurar melhorar, porque não temos muitas oportunidades de jogar contra equipas desta qualidade. Quanto mais jogarmos, mais oportunidades teremos de melhorar. Os jogadores estão de parabéns, perdemos contra uma grande equipa e agora é hora de pensar na próxima época", fechou.



Já Nino, autor de um autogolo nesta partida, enalteceu o poderio dos ingleses. "Jogámos contra a melhor equipa do mundo, preparada para este tipo de jogos, acostumados a este tipo de momento. É difícil definir um só fator que tivesse decidido o resultado. O jogo passa por muitos momentos, e em alguns estivemos melhor. Faz parte, tivemos um ano maravilhoso, um ano mágico e nada apagará o que fizemos até aqui".