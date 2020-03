FIFA admite adiamento do Mundial de Clubes de 2021

Gianni Infantino, presidente da FIFA, emitiu um comunicado onde confirmou o adiamento do Euro'2020 e Copa América deste ano após os pedidos de UEFA e CONMEBOL, respetivamente. O líder do organismo revelou ainda que vai propor várias medidas sobre outras provas numa reunião a ter lugar amanhã.





"Decidir mais tarde - quando existir mais clareza sobre a situação - quando recalendarizar o Mundial de Clubes para 2021, 2022 ou 2023. Discutir com o Governo chinês e com a federação chinesa o adiamento do novo Mundial de Clubes de 2021 para minimizar o impacto negativo", pode ler-se no comunicado. A prova do próximo ano, agendada para território chinês, seria a primeira num formato com 24 equipas.Gianni Infantino anunciou também o donativo da FIFA à Organização Mundial de Saúde de 10 milhões de dólares, cerca de 9 milhões de euros, para o fundo de solidariedade do coronavírus.