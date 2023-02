FIFA anuncia distribuição das vagas para o novo formato do Mundial de clubes

O Conselho da FIFA assegurou que a Arábia Saudita vai acolher o Mundial de clubes de 2023, de 12 a 22 de dezembro, naquele que deverá ser o último torneio em que entram apenas os sete campeões continentais e o campeão do país organizador.Em junho de 2025, a FIFA quer criar um novo Mundial de clubes com 32 equipas, 12 das quais da Europa, seis da América do Sul, quatro da Ásia, de África e da América do Norte, Central e Caraíbas. Uma equipa da Oceânia e uma do país organizador fecham o lote de participantes.