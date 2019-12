Flamengo-Al Hilal, em direto

15h45 - No Al Hilal, o brasileiro Carlos Eduardo (ex-Estoril e FC Porto) reconheceu o papel de Jesus na sua evolução como jogador quando o técnico chegou à Arábia Saudita. "Aprendi com o Jesus, mas hoje a equipa já não tem quase nada dele. Temos um novo treinador e novas ideias", justificou.





15h35 - Rafinha, jogador do Flamengo, sublinhou a importância do Mundial de Clubes na América do Sul, especialmente no Brasil. "Todos os clubes querem este troféu e o Flamengo tem essa possibilidade. Seria uma prenda enorme para todos os adeptos", referiu o lateral brasileiro, que já conquistou o troféu pelo Bayern Munique em 2013.

15h30 - Já Razvan Lucescu, técnico do Al Hilal, reagiu assim às constantes perguntas sobre Jorge Jesus, o seu antecessor no emblema saudita: "Não me sinto chateado nem frustrado. Não quero saber das histórias sobre Jesus. Vai ser um jogo de onze contra onze, onde a concentração será o mais importante".

15h18 - Jorge Jesus recusou comentar um possível duelo com o Liverpool na final do Mundial e preferiu centrar todas as atenções nos sauditas: "Não me interessa falar do Liverpool. Só me interessa o jogo de amanhã [hoje]". O técnico português elogiou ainda o Al Hilal: "Eles têm uma boa equipa, mesmo os jogadores sauditas são todos internacionais e têm um grande nível".



15h15 - Na antevisão à partida, Jorge Jesus lembrou que conhece muito bem a equipa do Al Hilal. "Só o central deles não trabalhou comigo. Os quatro avançados foram contratados por minha indicação. Quando saí disse ao Gomis que nos íamos encontrar e quis o destino que nos defrontássemos aqui".





Tá chegando a hora! Todos os caminhos levam ao Khalifa International Stadium. É dia de estreia no Mundial! #FLAxALH #CRF pic.twitter.com/TAiK6mXLLK — Flamengo (@Flamengo) December 17, 2019

Boa tarde. O Flamengo de Jorge Jesus entra em campo às 17h30 para disputar a primeira meia final do Mundial de Clubes frente ao Al Hilal, da Arábia Saudita.

O duelo no Khalifa International Stadium, em Doha, Qatar, coloca em campo os vencedores da Taça Libertadores (América do Sul) e da Liga dos Campeões da Ásia, com o aliciante de o técnico português reencontrar a formação saudita, onde trabalhou durante grande parte da época passada antes de rumar ao Brasil.

O Flamengo estreia-se nesta edição da prova, enquanto o Al Hilal já entrou em campo no sábado e venceu o Esperánce Tunis por 1-0, garantindo assim a presença nas meias finais.

A formação brasileira procura o repetir o feito alcançado em 1981, na então denominada 'Taça Intercontinental', quando ergueu o troféu após triunfo (3-0) sobre o Liverpool. Curiosamente, o Mengão pode voltar a encontrar os ingleses na discussão do título deste ano, já que a outra meia final opõe os reds aos mexicanos do Monterrey.