Flamengo antecipou treino para ver o Monterrey-Liverpool

Depois do histórico apuramento conseguido terça-feira, o Flamengo voltou hoje a trabalhar, ja com a final do Mundial de Clubes em vista.Jorge Jesus decidiu antecipar em duas horas a sessão, que decorreu como de costume no Estádio Abdullah Bin Khalifa, do Duhail SC treinado por Rui Faria, base escolhida pelos brasileiros para esta competicão.A alteração da hora do treino teve a ver com o facto da equipa se deslocar ao Estádio Khalifa para fazer uma observação ao vivo do jogo entre o Liverpool e os mexicanos do Monterrey.O apronto teve apenas 15 minutos abertos a Comunicação Social e só contou com os jogadores suplentes na partida com o Al Hilal, com os titulares a ficarem no hotel em treino de recuperação com ginásio e piscina.