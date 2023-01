Flamengo já conhece possíveis adversários no Mundial de clubes

O Flamengo, treinado pelo português Vítor Pereira, vai defrontar o vencedor do jogo entre os marroquinos do Wydad Casablanca e os sauditas do Al Hilal nas meias-finais do Mundial de clubes, ditou o sorteio realizado esta sexta-feira em Marrocos.

O jogo de estreia da equipa brasileira, campeã sul-americana em 2022, com o Wydad Casablanca, vencedor da Liga dos Campeões africana de 2021/22, ou o Al Hilal, designado pela Confederação Asiática de Futebol, vai disputar-se a 7 de fevereiro.

Vítor Pereira, de 54 anos, foi contratado esta época pelo Flamengo, depois de ter orientado o Corinthians no ano passado, no qual terminou o campeonato brasileiro no quarto lugar, atingiu a final da Taça do Brasil e os 'quartos' da Taça Libertadores, tendo sido batido em ambas pela sua atual equipa.

O clube do Rio de Janeiro já disputou uma vez a competição no atual formato, em 2019, no Qatar, sob o comando técnico do português Jorge Jesus - que tinha conquistado o título sul-americano -, tendo perdido na final com os ingleses do Liverpool, por 1-0, após prolongamento.

O Real Madrid, campeão europeu e recordista de títulos no torneio mundial, com quatro troféus (2014, 2016, 2017 e 2018), vai defrontar o vencedor do confronto entre os norte-americanos do Seattle Sounders, vencedores da Liga dos Campeões da CONCACAF, e a equipa que se impuser na partida entre os egípcios do Al Ahly e os neozelandeses do Auckland City.

A 19.ª edição do Mundial de clubes, que foi conquistado em 2021 pelos ingleses do Chelsea, reúne, maioritariamente, os campeões continentais de futebol, e vai disputar-se nas cidades marroquinas de Rabat e Tânger, entre 1 e 11 de fevereiro de 2023.