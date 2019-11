Gabigol pode jogar meia-final do Mundial de Clubes

O avançado Gabigol, do Flamengo, vai poder atuar normalmente no Mundial de Clubes que será disputado no mês de dezembro em Doha, no Qatar. O jogador de 23 anos poderá estar em campo na partida da meia-final agendada para 17 de dezembro, na qual o clube brasileiro vai defrontar o vencedor do duelo entre os sauditas do Al-Hilal e os tunisinos do Espérance Tunis.

Apesar da expulsão nos últimos minutos do triunfo do Flamengo na final da Taça Libertadores, contra o River Plate, o avançado brasileiro cumprirá a suspensão no próximo jogo do Flamengo em competições da Conmebol, em fevereiro de 2020, quando o Mengão disputar a final da Recopa Sul-Americana frente aos equatorianos do Independiente del Valle.

O Flamengo baseia-se nos regulamentos da Libertadores e também do Mundial de Clubes e conta com o avançado no Qatar. "O Gabriel não está impedido de jogar a meia-final do Mundial. O regulamento da Libertadores diz que um atleta punido com um cartão não estará impedido de jogar o Mundial. O regulamento do Mundial da FIFA também cita isso. É uma outra competição, organizada por outra entidade. O Flamengo não tem nenhuma preocupação em escalá-lo no Mundial", afirmou o vice-presidente jurídico do mengão, Rodrigo Dunshee.

O Flamengo já foi notificado da acusação da Conmebol e a expulsão de Gabigol deveu-se a insultos aos adeptos adversários. Depois de ter apontado os dois golos que permitiram a conquista do troféu, Gabriel Barbosa fez gestos para os apoiantes do River Plate no Monumental de Lima e foi expulso já em tempo de compensação, sendo que o Flamengo prepara a defesa do jogador.