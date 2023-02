Gabriel Barbosa foi titular na derrota do Flamengo nas meias-finais do Mundial de Clubes para o Al-Hilal, que está a chocar o Brasil. O avançado canarinho justificou o adeus precoce com a recém-chegada de Vítor Pereira ao clube.'É claro que são palavras dolorosas agora. O tempo de trabalho é claro que influencia, não vou dizer que não, mas não nos podemos apoiar nisso. Poderíamos ter jogado mais e feito mais mas creio que foi um grande jogo, com arbitragem totalmente duvidosa'', começou por dizer à televisão brasileira SporTV.O camisola 10 do Mengão não poupou nas palavras para a arbitragem da partida em Rabat que sorriu aos sauditas (3-2)."Dentro de campo, antes de começar o jogo, já estavam a falar connosco, a criticar-nos. Eu chegava perto, falava coisas normais de jogo e mostrava cartão. Ele deu uma falta, não falei com ele, só queria que o jogo seguisse e deu-me cartão. Mas, sim, temos que sofrer com esta derrota, mas amanhã é levantar a cabeça e melhorar", frisou 'Gabigol', que em Portugal passou pelo Benfica.