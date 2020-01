Jorge Jesus, a bandeira escondida para a festa e a prenda de Natal que não vai poder dar

Depois de o Flamengo ter sido derrotado pelo Liverpool na final do Mundial de Clubes (1-0 após o prolongamento), Jorge Jesus lamentou não poder oferecer o presente de Natal que todos os adeptos do Flamengo gostariam. Ainda assim, e em declarações exclusivas à CMTV, o treinador português não escondeu o orgulho na caminhada feita até ao jogo de Doha, no Qatar.





"O que mais desejaria para o Natal era ter oferecido o campeonato do mundo aos adeptos do Flamengo e partilhar com todos os portugueses esta conquista. Não foi possível, mas desejo um Natal muito feliz a todos e ao povo português que ao longo destes 7 meses estiveram empenhados e apaixonados pelo que o Flamengo fez não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Estou muito orgulhoso de ser português e ter a responsabilidade de projetar Portugal", afirmou o técnico antes de viajar com o Mengão de regresso ao Rio de Janeiro de onde partirá posteriormente para Portugal a fim de passar a quadra natalícia.Sobre a condecoração que irá receber de Marcelo Rebelo de Sousa (Ordem do Infante D. Henrique), JJ sublinhou ser motivo de orgulho. E confessou: "Tinha guardada uma bandeira de Portugal para subir ao pódio se ganhássemos porque acreditava que íamos ganhar..."