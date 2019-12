Jorge Jesus deixa garantia sobre o futuro que cabe numa mão: «Se não forem estes não vou»

Na conferência de imprensa de antevisão à final do Mundial de Clubes, Jorge Jesus não deixou de responder a perguntas sobre o seu futuro, numa altura em que Klopp, seu adversário de amanhã, referiu que caso JJ vença a prova amanhã, poderá deixar a porta aberta para um clube europeu."Já treino um dos maiores clubes do mundo, não é é na Europa. Se ganharmos o campeonato do mundo, ganhamos as três maiores provas da época e isso pode abrir alguma janela [para treinar um clube europeu]. Há vários anos que sei o que quero. Abro a minha mão e tenho cinco [dedos] e se não forem estes [clubes] escusam de me procurar que eu não vou", disse.E prosseguiu sobre o 'peso' de estar a representar Portugal: "a minha prioridade estes dias é pensar que se o Flamengo ganhar vou ser campeão mundial. Sei que o povo português tem acompanhado jogos do Flamengo com grande paixão: hoje já se vêem muitos miúdos com camisolas do Flamengo, o que era impensável e é um grande orgulho para mim. É um orgulho como português que se juntem ao meu êxito desportivo".Questionado sobre o facto de há muito o Brasil não conseguir um título mundial - nem com selecão nem em termos de equipa - JJ, explicou: "Uma coisa são as seleções, outra são os clubes. Sabemos que os grandes clubes da Europa têm uma capacidade financeira que dá a possibilidade de contratar os melhores jogadores da Europa e do mundo enquanto outra equipa de outro continente... Hoje o Flamengo já consegue contratar a um bom nível, mas não há comparação possível para depois poderes ombrear o nível das duas equipas. estás com os vencedores da Champions: os melhores jogadores do Mundo estão nos vencedores da Champions, no Real Madrid ou Barcelona. O nosso foguetão não chega lá, mas com o nosso querer e trabalho, amanhã podemos fazer a diferença tática e fazer esse equilíbrio. As equipas da Europa, quando chegam à final do Campeonato do Mundo, têm os melhores jogadores do mundo, mas as equipas brasileiras não. Têm os melhores do Brasil, mas como eles são tão bons, como os do Flamengo, dá para fazer uma comparação. Amanhã vamos ver".