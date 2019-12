Jorge Jesus: «Gomis não quis provocar o Flamengo nem os seus jogadores»

Jorge Jesus fez esta segunda-feira a antevisão da meia-final do Mundial de Clubes com o Al Hilal e na conferência de imprensa falou de Gomis e do festejo do golo à sua frente.





"Hoje sou treinador do Flamengo, tenho um carinho por estes jogadores que me ajudaram a ganhar estes dois títulos importantes pelo Brasil. Os quatro avançados do Al Hilal foram todos contratados na minha altura. Hoje não tenho nada a ver com a equipa do Al Hilal a não ser o carinho que tenho pelos jogadores que trabalharam comigo, como o Gomis. Encontrá-lo nas meias-finais de um Campeonato do Mundo é muito bom. A manifestação do Gomis foi de carinho, falo com ele várias vezes. O sentido dele não foi provocar nem o Flamengo nem os seus jogadores. Além de ser um bom jogador, tem uma cultura acima da média", disse o treinador português.