Jorge Jesus: «Klopp é um criador daquilo que é o futebol e depois há quem copie»

Jorge Jesus respondeu aos elogios de Jürgen Klopp apontando o treinador do Liverpool como "um dos criadores de futebol". Esta sexta-feira, em conferência de imprensa de antevisão da final do Mundial de Clubes, o técnico português não passou ao lado das palavras do alemão."Klopp é um dos grandes treinadores do momento e do Mundo. Sei que viu alguns jogos quando eu treinava em Portugal e ele, como criador do que é o futebol, consegue avaliar isso. Fico satisfeito com essa afirmação por ser de um colega de profissão, que consegue dar mérito a quem criou alguma coisa da bola parada e ele conseguiu também no Liverpool criar um 4-3-3 diferente, muito particular e muito complicado. Ele é um criador daquilo que é o futebol e depois há outros que copiam. Por isso é que ele é um excelente treinador", disse."A história do Liverpool nos últimos anos é uma história de reconquista do seu prestígio como grande equipa da Europa e do Mundo. A meu ver, Klopp está a fazer, há 3/4 anos, uma recuperação espetacular do Liverpool, não só no campeonato inglês como na conquista da Champions. O Liverpool ja é agora a marca que era há 20 anos. O Flamengo vem de um ano fantástico em termos de época desportiva com as conquistas que tivemos. São duas equipas muito parecidas em termos de recuperar o seu prestígio internacional. São duas equipa que já estão noutro patamar, mas amanhã logo veremos qual é a melhor", prosseguiu.Jorge Jesus foi ainda questionado sobre a importância que o Liverpool dá ao Mundial de Clubes e memso sobre a afirmação de Klopp que disse que JJ poderia ganhar as eleições no Brasil."Ele está atento ao Flamengo (risos). Os europeus estão a pôr esta competição a um nível mais elevado: ganhar a Champions e o campeonato do mundo. Mas entre seres campeão do Mundo ou de Inglaterra, que há 30 anos que não são, não tenho dúvida de que os adeptos escolhem o campeonato. O Liverpool quer conquistar o que não conquista há muito. Tem uma história bonita e Klopp está a recuperar essa história. É uma equipa que tem capacidade para estar nas duas provas perfeitamente, mas Klopp sabe disso perfeitamente. Vai juntar o útil ao agradável. Na Europa, aquilo que é mais importante para um treinador num clube é ganhar o título do seu país e vocês, no Brasil, não dão muito valor a isso. Dão valor a uma tacinha qualquer porque financeiramente é melhor, mas não dão valor a ser campeão no seu país, mas nós na Europa damos. A Champions... isso é para dois ou três, Barcelona, Real madrid... Brasil tem de olhar para isso, é um campeonato muito bonito. Não há nenhum campeonato do mundo com a paixão e entusiasmo que o campeonato brasileiro.