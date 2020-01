Jorge Jesus: «Não se notou quem era a melhor equipa do mundo»

Apesar de perder a final do Mundial de Clubes para o Liverpool, Jorge Jesus está orgulhoso do trabalho que está a fazer no Flamengo. O técnico sublinhou a qualidade do campeão europeu.





"Mais uma vez o Flamengo fez um grande jogo, jogou só contra a melhor equipa do mundo mas aqui não se notou quem era o melhor do mundo. Aqui estiveram duas grandes equipas e notou-se que, quem conseguisse fazer um golo, poderia ganhar o jogo. Sofremos o golo num contragolpe. Estávamos prevenidos para isso mas a qualidade dos jogadores do Liverpool foi determinante. Fomos mexendo com o jogo porque havia alguns jogadores cansados. Tirámos dois jogadores importantes, o Éverton e o Arrascaeta, mas já estavam muito fatigados. Tenho um grande orgulho de ser treinador destes jogadores. Tenho um grande orgulho de ter montado uma equipa com grande qualidade e hoje mostrámos aqui. Jogámos contra o campeão da ‘Champions’. Jogámos contra a melhor equipa do mundo mas no jogo foram duas equipas do mais alto nível mundial, Flamengo e Liverpool", disse, à RTP.