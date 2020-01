Klopp aplaude "trabalho incrível dos rapazes" e sublinha: «Flamengo não nos surpreendeu»

Jürgen Klopp entrou na sala da conferência de imprensa com o sorriso de quem foi campeão mundial. O técnico do Liverpool começou por dizer que "sabe bem ganhar".





"Faltam-me palavras para descrever a sensação", vincou, emocionado. Mas os elogios à sua equipa foram constantes. "Vi muitas coisas boas, fizemos um jogo sensacional", realçou o alemão. Ainda assim, o treinador dos reds reconheceu que houve domínio repartido: "Foi um jogo equilibrado, com o Flamengo a jogar bem. Mas fomos melhores, não só física como taticamente. O Flamengo tentou várias combinações táticas mas nós fomos melhores."A forma como a equipa de Jorge Jesus se comportou no terreno não apanhou Jürgen Klopp desprevenido. "Não fomos surpreendidos. Vi muitos jogos deles e em particular o jogo com o Santos foi muito útil".Quanto ao facto de o jogo não ter ficado resolvido nos 90 minutos, obrigando a um prolongamento, o técnico considerou-o desnecessário. "O Liverpool podia ter ganho no tempo normal, em especial com a situação do penálti, o que teria sido perfeito. Mas, mesmo cansados, os rapazes fizeram um trabalho incrível."Sobre Firmino ser decisivo neste Mundial, o germânico diz-se contente por "ter cinco avançados que marcam golos". "Se não é um, é outro. Fico feliz pelo Firmino, pois sei o que ganhar esta taça representa para um brasileiro". E terminou a conferência de imprensa para ir buscar do ‘sombrero’ oferecido pelo técnico do Monterrey e juntar-se à festa.O Liverpool confirmou a hegemonia europeia nos últimos sete anos.