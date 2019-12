Klopp elogia Jesus: «Está a fazer um trabalho brilhante»

Em entrevista à ESPN Brasil, a dois dias da final do Mundial de Clubes, Jürgen Klopp enalteceu o "trabalho brilhante" que Jorge Jesus tem feito no Flamengo, considerando que o português está a ser bem sucedido num país em que tradicionalmente não é fácil ser treinador.

"Não nos defrontámos no passado, para ser honesto. Mas conheço-o, é um treinador experiente. Está a fazer um trabalho brilhante. Sei que ser treinador no Brasil é um pouco mais complicado do que em qualquer outro lugar do Mundo e estar lá e ser bem sucedido é algo incrível... Mas claro que a língua ajuda. Ele provavelmente sente-se em casa lá. Mas voltando ao primeiro ponto, acho que é a primeira vez que vou jogar com ele... Talvez na altura do Benfica, não sei... São demasiados jogos!", atirou o técnico.De notar que, tal como Klopp 'suspeitava', os dois técnicos nunca se defrontaram, nem mesmo na altura em que JJ esteve no Benfica.