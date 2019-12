Klopp: «Se houvesse eleições, provavelmente Jorge Jesus seria eleito presidente do Brasil»

Jürgen Klopp deixou vários elogios a Jorge Jesus e ao Flamengo treinado pelo português. Na conferência de imprensa de antevisão da final do Mundial de Clubes, o técnico do Liverpool diz estar "ansioso" por defrontar pela primeira vez Jorge Jesus, cujo trabalho diz conhecer."Jorge Jesus foi bem sucedido no Benfica e no Sporting. Ele é uma personagem e é conhecido por ser organizado. Já o sigo há muito tempo, mas é a primeira vez que o vou defrontar. Estou ansioso", afirmou Klopp."Tem feito um trabalho incrível, mudou praticamente tudo no Flamengo. Se houvesse eleições, provavelmente ele seria eleito presidente do Brasil, apesar de ser português... (risos)", referiu.E os elogios continuaram: "Jorge Jesus mudou a sorte do Flamengo e muitas outras coisas. É uma equipa onde todos sabem o que têm que fazer: são rápidos na frente, criativos no centro, cruzam e rematam de qualquer distância", afirmou sublinahdo ainda "e não estão habituados a perder."Sobre o futuro de Jorge Jesus, Klopp também deixou a sua opinião: "Ele pode ir para um clube europeu, se for essa a sua vontade, mas talvez o Rio de Janeiro por ser uma cidade tão agradável o atraia e ele queira ficar."Flamengo e Liverpool defrontam-se este sábado (17h30) na final do Mundial de Clubes, no Qatar.