Leonardo Jardim esteve perto de eliminar o Chelsea: «Jogo foi decidido num detalhe»

O Al-Hilal foi eliminado nas meias-finais do Mundial de Clube, por 1-0, diante do Chelsea, face ao golo solitário de Lukaku. O técnico dos sauditas apontou a um "detalhe" que fez a diferença na partida."Os jogadores revelaram empenho, uma boa atitude e o jogo foi decidido num detalhe. Demos uma boa imagem do futebol da Arábia Saudita e da nossa qualidade", sustentou Leonardo Jardim no final da partida, dando conta do bom momento do Al-Hilal na segunda parte do jogo."No segundo tempo fomos mais ofensivos, controlámos melhor o jogo, o adversário baixou a intensidade mas infelizmente não conseguimos o objetivo, que era ganhar", reiterou Jardim, no Canal 11.