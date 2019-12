Liverpool-Flamengo, em direto: Jorge Jesus à conquista do Mundo

Ver esta publicação no Instagram ?????? #ClubWC final day ?????? Uma publicação partilhada por Liverpool Football Club (@liverpoolfc) a 21 de Dez, 2019 às 12:13 PST

- O Flamengo garante que não existe polémica com os prémios em atraso da Libertadores e Brasileirão . Informa o enviado especial de Record ao Qatar, Hugo Pedro Queirós, que fonte próxima do Mengão assegura que ao "contrário do que foi noticiado, não há qualquer problema de maior" e o "foco dos jogadores está totalmente no jogo", não havendo jogadores que se recusem a jogar hoje.- Do lado do Liverpool, Alisson não escondeu que falou com alguns jogadores da seleção brasileira. "Claro que é bom defrontar uma equipa brasileira. Sigo o futebol brasileiro por causa do meu ex-clube, o Internacional, e sigo também o Flamengo, que este ano venceu duas competições muito difíceis, o Brasileirão e a Libertadores, jogando muito bom futebol."Alisson admite que o Liverpool não esteve ao seu melhor nível na meia-final. "Temos de fazer muito melhor para ganhar ao Flamengo, que é uma grande equipa com jogadores experientes e acostumados a grandes finais, assim como a nossa equipa. Estamos a levar a competição a sério e vamos dar o nosso máximo para a ganhar pela primeira vez", disse.- Na antevisão do encontro, Everton Ribeiro mostrou-se confiante para a final. "Treinámos bem, fizemos tudo que tinha que ser feito e estamos prontos para levantar mais uma taça", afirmou o capitão do Flamengo na conferência de imprensa de antevisão.- Mas o dia também está a ser marcado pela notícia da imprensa brasileira que dá conta de que o plantel às ordens do técnico português Jorge Jesus entrou em confronto com a direção do emblema carioca depois de o presidente Rodolfo Landim ter ordenado o adiamento dos pagamentos dos prémios relativos às conquistas da Taça Libertadores e do Brasileirão.- Nas conferências de imprensa de antevisão do encontro, Klopp e Jorge Jesus não pouparam elogios: se o técnico dos ingleses disse mesmo que JJ " podia ser eleito presidente do Brasil ", o treinador português não se ficou atrás ao sublinhar que o alemão é um " criador daquilo que é o futebol - Boa tarde! Flamengo e Liverpool disputam hoje, em Doha, a final do Mundial de clubes, com Jorge Jesus a poder tornar-se no primeiro treinador português a conquistar a prova, em caso de triunfo do clube brasileiro. O Flamengo vai tentar repetir a vitória de 1981, quando a competição ainda era denominada de Taça Intercontinental, precisamente frente ao Liverpool (3-0), enquanto os reds ainda procuram o primeiro ceptro 'mundial', que já lhes escapou por três vezes. O jogo, agendado para as 17h30, no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar, é para seguir aqui connosco no seu- O conjunto inglês também perdeu em 1984, para os argentinos do Independiente, e em 2005, para os brasileiros do São Paulo, ambos pelo mesmo resultado (1-0).- Para chegar à final, o Flamengo, vencedor da Taça Libertadores, derrotou nas meias-finais os sauditas do Al-Hilal, por 3-1, enquanto o Liverpool, detentor da Liga dos Campeões, afastou os mexicanos do Monterrey, por 2-1.- Jesus já se tornou no primeiro treinador português a chegar à final no historial de Mundial de clubes e Taça Intercontinental, podendo acabar o ano com mais um título, depois da Taça Libertadores e do Brasileirão.- Antes da final, e no mesmo palco, às 14:30, Al-Hilal e Monterrey disputam o jogo de atribuição do terceiro e quarto lugares.