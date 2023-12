Matheus Nunes e a final com o Fluminense: «Sou adepto do Flamengo, por isso vai ser especial»

O português Matheus Nunes ajudou o Manchester City a derrotar (3-0) o Urawa Reds para garantir o acesso à final do Mundial de Clubes, agendada para sexta-feira. No caminho estará o Fluminense e o médio, nascido no Rio de Janeiro, não escondeu que o encontro vai ser especial. "Sou adepto do Flamengo, por isso é uma motivação extra para mim e espero sair com o título", confessou.Apesar do favoritismo dos citizens, Matheus não espera uma tarefa fácil. "Ainda não analisámos o Fluminense a fundo, porque primeiro estava a preparação para a meia-final. Mas vi a final da Taça Libertadores, que foi um jogo muito disputado e em que eles derrotaram uma grande equipa como é o Boca Juniors [o Flu venceu por 2-1 no prolongamento]. Têm um plantel de grande qulidade, com jogadores incríveis como o Ganso ou o Marcelo. Mas vamos estar preparados", prometeu o português.