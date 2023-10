Mundial de Clubes de 2029 poderá ser organizado em Portugal, Espanha e Marrocos

O jornal 'AS' adianta a forte possibilidade de Portugal, Espanha e Marrocos terem também a seu cargo a organização do Mundial de Clubes de 2029, que seria encarado pela FIFA como uma espécie de ensaio geral para a realização do Mundial do ano seguinte. Esse cenário é previsto pelo jornal espanhol seguindo a lógica do organismo, que habitualmente entrega ao país anfitrião um torneio de preparação no ano anterior à realização do Mundial. Refira-se que, até 2018, quando o Mundial se realizou na Rússia, esse torneio de preparação era a Taça das Confederações, mas a partir daí deixou de ser realizada.Note-se ainda que o Mundial de Clubes irá ser disputado a partir de 2025 por 32 equipas, o que tornaria toda a logística em algo bastante similar ao que poderá suceder num Mundial de seleções.