Mundial de Clubes: Espérance Tunis goleia Al Sadd e fica em quinto

Os tunisinos do Espérance Tunis golearam esta terça-feira o Al-Sadd, do Qatar, por 6-2, no jogo de atribuição do quinto e sexto lugares do Mundial de Clubes de futebol, num jogo em que Elhouni fez um 'hat-trick'.

O avançado libanês foi a principal figura do encontro, ao fazer o primeiro golo, aos seis minutos, assistir no segundo, de Badri, aos 13, antes de o tunisino 'bisar' (25) de penálti, a penalizar uma falta de Hassan, que foi expulso.

Elhouni voltou a marcar aos 42, já depois de Bounedjah reduzir, 10 minutos antes, de penálti, à semelhança do que aconteceu no 3-2, marcado por Al Haydos (49).

O avançado do Espérance Tunis consumou o 'hat-trick', aos 74, com Derbali a fixar o resultado final aos 87.

O Espérance acaba em quinto o Mundial de Clubes, com a primeira meia-final, entre o Flamengo de Jorge Jesus e o Al Hilal, da Arábia Saudita, marcada para hoje, pelas 17:30 de Lisboa.