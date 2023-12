«Ninguém vai cantar de galo para os meus atletas»: Felipe Melo explica confusão após o Man. City-Fluminense

Felipe Melo, Kyle Walker e Jack Grealish foram protagonistas de cenas lamentáveis no final do Manchester City-Fluminense, jogo da final do Mundial de Clubes que os citizens venceram por 4-0. Os três jogadores deram início a uma sucessão de empurrões logo após o apito final do árbitro, tendo este trio sido posteriormente separado pelos restantes jogadores e elementos que estavam nos bancos das duas equipas.





Em declarações aos jornalistas brasileiros em Jeddah, cidade saudita que foi palco da fase final da competição intercontinental de clubes, Felipe Melo justificou o seu comportamento, alegando que tudo se originou após um comentário de Jack Grealish na direção de Martinelli."Eu já falei aqui novamente e vou repetir: desculpem as palavras fortes, mas já estou a ver um monte de idiotas a falar um monte de 'besteiras', como foi contra o Grémio, que eu tinha começado a confusão. Eu não comecei nenhuma confusão, simplesmente fui defender o meu jogador, o Martinelli, aquele Grealish é um desrespeitoso. Joga numa seleção, é um grande jogador, mas é um desrespeitoso que começou a gritar 'Olé' no final e, claro, os nossos jogadores começaram a ficar todos irritados. Quando acabou o jogo, ele, o Grealish, escolheu um atleta menor [n.d.r.: Martinelli tem 22 anos] e foi dar em cima do Martinelli. Quando viu o Felipe Melo começou a fazer-se de vítima", começou por dizer o experiente médio, em declarações reproduzidas pela 'TNT Sports'.

"Tivemos uma grande temporada, com grandes jogos. Vencemos por 10-0 na Sul Americana, na temporada passada, e respeitámos sempre muito. Vencemos o nosso maior rival esta temporada por 4-1 e sempre respeitámos. Vencemos por cinco um dos maiores clubes do mundo, que é o River, e sempre respeitámos. Vencemos o Boca Juniors e sempre respeitámos. Então, o mínimo que temos de fazer é respeitar. Agora se, de repente, é uma má influência fazer o que eu fiz, defender os meus companheiros e a minha instituição, eu vou fazer isso para sempre. Ninguém vai faltar ao respeito aos meus atletas e ninguém vai cantar de galo para os meus atletas. Foi isso que aconteceu", acrescentou, antes de relatar o sucedido: "Quando acabou o jogo ele foi para cima do Martinelli, ele escolheu um 'pequenininho' e estava a aparecer o Martinelli, a falar com ele testa a testa e eu fui para cima dele. Empurrei-o, o Walker chegou de lado e empurrou-me também e eu fui para cima deles. Fui defender um companheiro meu."