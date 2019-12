Rafinha: «Não podemos repetir o erro, pensamento está só no Al Hilal»

O defesa brasileiro Rafinha diz que o Flamengo está apenas focado no Al Hilal e no jogo dsa meias-finais do Mundial de Clubes."Estamos vacinamos sobre esse assunto. O nosso pensamento está no Al Hilal. Se os adeptos ou algum meio de comunicação simula a final com o Liverpool, é o que todo mundo quer. Mas muitos brasileiros ficaram pelo caminho e não podemos repetir o erro. Se passarmos, depois pensamos na final", afirmou o internacional brasileiro, que já venceu a competição ao serviço do Bayern Munique."É o maior título para os clubese representa muito também na América do Sul. Tive o prazer de disputar e Vencer em 2013 pelo Bayern de Munique, e esperamos fazer amanhã um grande jogo para disputar a final. É um título com um valor enorme. O ponto mais alto para um clube", referiu, sublinhando ainda: "é gratificante disputar esta competição de novo. Tenho alguns títulos na carreira e jogar o Mundial pelo Flamengo é um enorme prazer. É como se fosse a primeira vez.""O Flamengo foi campeão em 1981 e seria um presente muito grande coroar essa temporada com esse título", disse antes de elogiar Jorge Jesus: "O mister trouxe muitas coisas boas para o futebol brasileiro. Conseguiu impor o estilo europeu no futebol brasileiro. Temos muito a aprender com ele. O mister tem grandes ideias e isso vai acrescentar muito não só a mim, mas ao futebol brasileiro."