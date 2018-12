Sergio Ramos: «Cristiano Ronaldo era um jogador determinante para nós»

Sergio Ramos afirma que o objetivo do Real Madrid é vencer o Mundial de Clubes pelo terceiro ano consecutivo, mas recorda que este ano a formação merengue não pode contar com Cristiano Ronaldo."Penso que no campo de jogo não haverá muita diferença, apesar da ausência de Cristiano Ronaldo, que foi um jogador determinante para nós. Mas vamos competir com a mesma filosofia de sempre do clube: vencer", afirmou o capitão merengue ao site da FIFA."Temos boas recordações desta competição, porque tivemos sucesso em ocasiões anteriores. É uma competição curta e não há margem para erro. Há uma meia-final e depois uma final, e queremos levar a taça de volta para casa", referiu.O Real Madrid defronta a equipa japonesa do Kashima Antlers esta quarta-feira nas meias finais do Mundial de Clubes, a disputar-se em Abu Dhabi.