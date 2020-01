Treinador do Monterrey arrasa Klopp: «Gozou comigo como se fosse um m...»

Antonio Mohamed deixou este domingo duras críticas à postura de Jürgen Klopp na meia-final do Mundial de Clubes entre Monterrey e Liverpool, considerando que o técnico alemão dos reds lhe faltou ao respeito. Em causa estão as 'caretas' feitas por Klopp na direção do treinador dos mexicanos a determinado momento da partida, que os ingleses venceram por 2-1."O Klopp faltou-me ao respeito. Passou o tempo todo a pedir cartões amarelos, porque dizia que estávamos sempre a dar pancada no Salah. Depois quando eu pedi para expulsarem um jogador dele mostrou-me a língua e gozou comigo como se fosse um m.... Quando o vi, primeiro ri-me, mas depois aborreci-me um pouco e perdi a elegância e compostura. Não te consigo dizer o que lhe disse ao certo, porque pensei que se o insultasse em inglês não seria eu mesmo. Por isso insultei-o em espanhol... Fui-me embora, porque normalmente não entro nestes jogos, mas fiquei louco pois senti que ele estava a gozar comigo. Não sei se reagi bem ou não, mas saiu-me tudo de dentro", atirou o técnico, em declarações ao 'Enganche'.