Treinadores portugueses vão ter de esperar por adversários no Mundial de clubes

O Al-Hilal, de Leonardo Jardim, vai defrontar o vencedor do jogo entre o Al Jazira e Auckland City na segunda ronda do Mundial de clubes, enquanto o Palmeiras, de Abel Ferreira, espera por Al Ahly ou Monterrey nas 'meias'.

O sorteio realizado esta segunda-feira em sede da FIFA, em Zurique, Suíça, ditou que os sauditas do Al-Hilal, que venceram a Liga dos Campeões asiática, vão jogar com o vencedor do encontro entre Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, e Auckland City, da Nova Zelândia, que vão disputar a primeira ronda da prova.

Caso a equipa de Leonardo Jardim ultrapasse a segunda ronda, já sabe que vai defrontar os ingleses do Chelsea, atual campeão europeu, na partida das meias-finais, que está apurado diretamente para esta fase da prova.

Já os brasileiros do Palmeiras, vencedores da Taça Libertadores e também apurados diretamente para as 'meias', esperam pelo vencedor do jogo entre os egípcios do Al Ahly ou os mexicanos do Monterrey para conhecerem o seu adversário.

O Mundial de clubes vai decorrer entre 3 e 12 de fevereiro de 2022, nos Emirados Árabes Unidos.