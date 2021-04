AC Milan 'sensível às preocupações' dos adeptos: «Mudar não é fácil»

O AC Milan afirmou esta quinta-feira que está "sensível às preocupações dos adeptos em todo o mundo" devido à criação da Superliga europeia e prometeu continuar a "trabalhar ativamente" para definir um "modelo sustentável" para o futebol.

Em comunicado, horas depois de vários clubes já terem abandonado o projeto, o emblema italiano admitiu que vai "ouvir os adeptos".

"As vozes e preocupações dos adeptos em todo o mundo em relação ao projeto da Superliga têm sido fortes e claras e o nosso clube deve permanecer sensível e atento à opinião de quem ama este desporto maravilhoso", lê-se no comunicado do AC Milan, publicado no seu site oficial.

A formação de Milão, em que atuam os portugueses Rafael Leão e Diogo Dalot, explicou que entrou no projeto com a "intenção genuína de criar a melhor competição europeia de clubes" e lembrou que a "estrutura do futebol evoluiu e mudou aos longos dos anos".

"Mudar não é fácil, mas a evolução é necessária para podemos progredir", frisou o clube.

O emblema italiano termina o comunicado garantido que vai continuar a "trabalhar ativamente para definir um modelo sustentável para o mundo do futebol".

AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram no domingo a criação da Superliga europeia, à revelia de UEFA, federações nacionais e vários outros clubes.

A competição deveria ser disputada por 20 clubes, 15 dos quais fundadores -- apesar de só terem sido revelados 12 - e outros cinco, qualificados anualmente.

Entretanto, a UEFA avisou que iria excluir todos os clubes que integrassem a Superliga, assegurando contar com o apoio das federações de Inglaterra, Espanha e Itália, bem como das ligas de futebol destes três países.

Algumas horas depois, após sofrerem grande contestação dos adeptos e críticas do primeiro-ministro Boris Johnson, os seis clubes ingleses anunciaram a saída do projeto, e já hoje Atlético de Madrid e Inter de Milão fizeram o mesmo.

No projeto, menos de 48 horas após o anúncio da sua criação, mantêm-se o Real Madrid, FC Barcelona, Juventus e AC Milan.