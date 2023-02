Agnelli dá exemplo do Benfica e reforça: «A Superliga é necessária»

Em entrevista ao jornal holandês ‘The Telegraaf’, Andrea Agnelli voltou a defender a necessidade de uma Superliga Europeia e deu o exemplo de equipas históricas como o Benfica para suportar a sua opinião. O antigo presidente da Juventus, que se demitiu do cargo por estar a ser investigado devido a irregularidades nas finanças do clube, apontou ainda à UEFA, considerando que o organismo "manda em tudo e não é dono de nada"."A diferença para a Premier em relação aos outros campeonatos é cada vez maior e está a tornar-se em algo insuportável. A Superliga é necessária, porque se o futebol continuar a ser tão previsível as pessoas vão afastar-se cada vez mais dos estádios. O sistema atual deixa sem chances equipas históricas, como o Anderlecht, Celtic, Benfica, Panathinaikos ou Estrela Vermelha, isto para citar alguns exemplos. E aconteceram também casos dramáticos: o Ajax foi campeão holandês, ganhou a Taça, a Supertaça e jogou as 'meias' da Champions. Dois meses depois foi eliminado na ronda preliminar da nova Liga dos Campeões", lembrou o antigo dirigente da Juventus."Para lá falta de estabilidade financeira, em muitas competições os vencedores são conhecidos de forma muito antecipada. Isso deve-se essencialmente às receitas que os clubes têm no mercado nacional. A Inglaterra lidera este particular e consegues ver a representação que eles têm nas fases mais adiantadas das provas europeias, logo seguidos pela Espanha e por clubes como Paris Saint-Germain ou Bayern Munique. Numa competição desportiva é importante que todos os participantes tenham uma chance de vencer. Como um fã de futebol, apoio fortemente uma competição deste tipo. Em contraste com as federações internacionais. Eles não se importam com os problemas dos clubes. Como organismos que mandam, querem manter tudo como está. Estão contra qualquer mudança", acrescentou.Agnelli diz ainda que a UEFA é um "monópolio manual" e questiona o facto de a liderança desse organismo, tal como da FIFA, não ser contestada. "Porque é que os presidente da UEFA e FIFA são reeleitos uma e outra vez sem que apareçam candidatos? Ceferin e Infantino chegarão até onde conseguirem para manter o poder e conservar os seus privilégios."