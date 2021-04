Arsène Wenger: «Na Europa toda a gente sonha destruir a Premier League»

Arsène Wenger criticou duramente o projeto da Superliga Europeia e diz não perceber por que motivo os clubes ingleses entraram na competição que, em seu entender, ia acabar com a Premier League.





"A Superliga nasceu morta. Desde o início, nunca acreditei que funcionasse", contou o francês, antigo treinador do Arsenal, em entrevista ao jornal 'The Telegraph'. "O mais surpreendente de tudo foi o comportamento dos ingleses. Na Europa toda a gente sonha destruir a Premier League e em Inglaterra fazêmo-lo nós."E prosseguiu: "Não entendo a racionalidade por detrás disto porque a Inglaterra aprovou o Brexit e agora quer a Superliga. A liga inglesa é a mais forte e a Superliga ia destruí-la."Wenger considera que a ideia dos 12 clubes fundadores da competição ia contra a génese do desporto. "A base da nossa cultura desportiva na Europa passa por aceder às melhores competições através das performances. Como é que o corte da ligação entre as ligas domésticas e as grandes competições poderia ser aceite pelos adeptos?""O resto é amadorismo, dá para ver pela preparação e pela apresentação que fizeram. Mas, o que é preocupante é ver a forma como os nossos grandes clubes estão a ser dirigidos", concluiu.