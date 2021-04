Atlético Madrid abandona a Superliga Europeia

O Atlético Madrid é o mais recente clube a dizer não à Superliga Europeia. Através de um comunicado publicado no site oficial do clube, os colchoneros anunciaram a intenção de não continuar a fazer parte do projeto encabeçado por Florentino Pérez, Andrea Agnelli e Ed Woodward.





Os colchoneros são, assim, o sétimo clube a afastar-se da polémica competição europeia de clubes, que foi oficializada durante a noite de domingo. Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham, os 'Big-6', foram os primeiros emblemas a 'baterem o pé' à prova.Mantêm-se, para já, Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter Milão e Juventus."O Conselho de Administração do Atlético de Madrid, reunido na manhã desta quarta-feira, decidiu comunicar formalmente à Superliga e aos demais clubes fundadores a sua decisão de não formalizar a sua adesão ao projeto."O Atlético de Madrid tomou a decisão, na última segunda-feira, de aderir a este projeto diante das circunstâncias que não ocorrem mais hoje."Para o clube, é essencial concordar entre todos os grupos que compõem a família rojiblanca, especialmente os nossos adeptos."A equipa principal e o seu treinador [Diego Simeone] demonstraram satisfação com a decisão do clube, entendendo que os méritos desportivos devem prevalecer sobre quaisquer outros critérios", pode ler-se.