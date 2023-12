Barcelona manifesta-se sobre Superliga: «Sentença abre via para uma nova competição de futebol»

Comunicado del FC Barcelona sobre la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE refente a la Superliga https://t.co/fFqMTUxpad — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 21, 2023

O Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) considerou esta quinta-feira contrária à legislação europeia a decisão da FIFA e da UEFA de proibir atletas e clubes de participarem em competições privadas. O mais alto órgão administrativo da UE considerou que a UEFA e a FIFA abusaram da sua "posição dominante" na sua ação contra a criação da controversa Superliga de futebol. Esta decisão já levou a muitas reações, nomeadamente do Barcelona."O Barcelona quer expressar a sua satisfação com a sentença do Tribunal de Justiça da União Europeia, que dá aval ao projeto da Superliga. Como uma das entidades impulsionadoras da Superliga, o Barcelona considera que a sentença abre via para uma nova competição de futebol de nível máximo na Europa ao manifestar-se contra a figura de monopólio no mundo do futebol, já que oferece uma proposta de diálogo sobre a qual deve ser o modelo de competição europeia de futuro", pode ler-se no comunicado.