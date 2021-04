A Superliga tão depressa surgiu como ruiu, mas continua a ser um tema forte na atualidade e acaba de surgir mais uma voz que se levanta contra esta ideia. Bino Maçães, treinador do Vitória, até foi mais longe e disse que o futebol está a tornar-se "elitista".





"Não concordo nada com a Superliga. Temos todos de fazer uma grande reflexão sobre para onde queremos levar o futebol. Parece que se está a tornar num desporto elitista quando é um desporto do povo e acho que deve continuar a ser um desporto do povo", sintetizou Bino Maçães.