Carlos Carvalhal contra Superliga: «É a negação do futebol, o futebol é do povo»

Carlos Carvalhal manifestou-se esta terça-feira contra a Superliga, competição que foi anunciada no domingo.





"Quando queremos estudar a sociedade, temos de olhar para o futebol. Este é um sinal, infelizmente, que tem sido dado, de um crescimento dos grandes grupos. Isso acontece também em Portugal. Querem abafar os mais pequenos, como as grandes superfícies a acabar com as mercearias. Em Portugal, a distribuição financeira está em três equipas, não podemos fugir disso, e há uma justiça para os mais fortes e outra para os mais fracos. Este é um sinal da sociedade que vamos ter no futuro. Se o futebol permitir isto, vai ser muito mau para a sociedade. Daqui a 10 anos vai haver grandes desequilíbrios na sociedade. Temos de dar o exemplo no futebol, na justiça. E, a acontecer esta Superliga, é a negação do futebol. O futebol é do povo, é um exemplo para a sociedade. Nós, Sp. Braga, somos um exemplo, porque com um décimo dos recursos batemo-nos com os mais fortes em campo. Obviamente, sou contra isto, contra esta negação do futebol", disse o treinador na conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Boavista.