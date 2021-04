Ceferin avisa clubes resistentes: «Acham que a terra é plana e que a Superliga ainda existe»

Aleksander Ceferin voltou a referir que os clubes que criaram a Superliga Europeia têm de assumir as consequências. Em entrevista ao jornal inglês 'Daily Mirror' o presidente da UEFA adianta que a mão tem de ser mais pesada para Real Madrid, Barcelona e Juventus.





"Todos têm de assumir as consequências do que fizeram e não podemos fingir que não aconteceu nada. Não podes simplesmente dizer 'estão a castigar-me porque toda a gente me odeia'. Eles não têm problemas com mais ninguém do ele eles próprios. O que eles fizeram não está bem e vamos ver nos próximos dias o que podemos fazer", explicou.Mas Ceferin diz que há diferenças entre os 12 fundadores. "Há uma clara diferença entre os clubes ingleses e os outros seis. Eles retiraram-se primeiro, admitiram que cometeram um erro. Tens de ter alguma grandeza para dizer 'enganei-me'."Depois o presidente da UEFA precisou: "Para mim há três grupos: os ingleses, que saíram primeiro, os outros três [Atlético Madrid, Milan e Inter] e a seguir os que acham que a terra é plana e pensam que a Superliga ainda existe [Real Madrid, Barcelona e Juventus]. Há uma grande diferença entre eles. Mas todos serão responsabilizados, veremos de que maneira."Ceferin mostou-se novamente muito crítico para com Andrea Agnelli, ex-presidente da Associação Europeia de Clubes e líder da Juventus. "Senti-me como se me tivessem metido numa máquina de lavar roupa. No sábado fui à Suíça a partir do meu país [Eslovénia], foram 8 horas de carro. Tinha tudo pronto para falar das reformas no meu discurso, e inclusivamente agradecia ao Agnelli. Mudei o discurso quatro vezes. Estavam a preparar as coisas e não me disseram, o Agnelli estava a mentir-me, dizia 'não é verdade, não é verdade...' No final, aconteceu e tenho de contar publicamente o que sucedeu."