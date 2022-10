Ceferin e a Superliga Europeia: «Ingleses não vão aderir e não vejo uma competição séria sem eles»

Aleksander Ceferin voltou a falar sobre a Superliga Europeia, tema que voltou a ficar em cima da mesa depois de Florentino Pérez ter abordado o assunto na Assembleia Geral do Real Madrid. Em entrevista ao jornal esloveno 'Sportni SOS', o presidente da UEFA deixou uma certeza quanto à possível criação da prova."Duvido que em 10 ou 15 anos estas ideias possam reaparecer. Temos três presidentes de clubes que continuam a reivindicar algo pelos seus egos, mas, por outro lado, foram os primeiros a inscreverem-se na Liga dos Campeões com medo de serem expulsos. Os ingleses definitivamente não vão aderir e não vejo uma competição séria sem os clubes ingleses, que provavelmente são os maiores do futebol europeu", vincou, recordando ainda a altura em que a competição começou por ser anunciada."Foram dias realmente tempestuosos. Quando chegar a altura, poderei falar mais sobre isto ou escrever um livro que será muito interessante. Naquelas 48 horas não dormi, comi ou bebi. Recebi chamadas de apoio, ameaças... Não tenho nenhuma relação com [Andrea] Agnelli e não tinha muita com Florentino [Pérez]. Na final da Champions, sentou-se ao meu lado e falámos corretamente sem falar na Superliga", referiu.Quanto à possibilidade de a Supertaça Europeia disputar-se em território norte-americano e com mais equipas no futuro, Ceferin não se mostrou muito confiante de que seja uma realidade, mas admitiu que gostava que se tornasse um "evento maior"."Falámos e realmente só falámos sobre a possibilidade de expandir a Supertaça Europeia. Não falámos sobre levá-la para fora da Europa, nem de quem a iria jogar. Se fosse disputada por quatro equipas seriam duas da Liga dos Campeões e os vencedores da Liga Europa e da Conference League? Os clubes têm diferentes pontos de vista, o calendário está muito apertado e não passámos das primeiras conversas. Não há planos por agora. Pessoalmente gosto da ideia da Supertaça Europeia tornar-se um evento maior e uma festa do futebol, possivelmente incluindo as Supertaças femininas e de juniores. Talvez um evento semanal de jogos de lendas, mas não tenho a certeza se podemos implementar essa ideia ainda", frisou.