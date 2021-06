A UEFA suspendeu os processos disciplinares impostos ao Real Madrid, ao Barcelona e à Juventus, por não se terem afastado do projeto da Superliga e Aleksander Ceferin, o presidente do organismo europeu, voltou a reiterar que os clubes em causa não vão escapar incólumes.





"A justiça é lenta mas não falha. Não entrarei nos detalhes das competências da nossa comissão disciplinar, mas obviamente a intenção é resolver o assunto nos tribunais. Na minha ótica não se trata de uma paragem definitiva do processo. Primeiro vamos esclarecer os assuntos legais e depois avançamos", explicou Ceferin, em declarações à RAI.O líder da UEFA falou, depois dos três clubes dissidentes. "Às vezes tenho a sensação que estes três clubes são como crianças que faltam durante algum tempo à escola. Não os convidam para as festas de aniversário e depois tentam entrar na festa com a polícia."