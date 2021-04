Ceferin e os clubes fundadores da Superliga: «Estão a tentar matar a beleza do jogo»

Aleksander Ceferin deu início ao congresso desta terça-feira com um discurso virado para o futuro do futebol europeu, sublinhando os caminhos que distinguem a UEFA da nova Superliga Europeia, deixando uma palavra aos clubes fundadores da nova competição europeia de clubes.

"Não podemos perder esta partida. A competição estará sempre aberta para todos. Fora do campo, a UEFA estará sempre do lado da evolução do futebol. É uma ambição muito saudável. Acredito, estou claro, que estamos a construir o futuro do futebol enquanto que algumas pessoas estão a tentar matar a beleza do jogo. Os seres humanos podem escolher dois caminhos em momentos de dificuldade e aperto, o caminho da solidariedade ou do egoísmo. Nós, assim como todos vocês aqui presentes, escolhemos o caminho da solidariedade, uma escolha que nunca nos iremos arrepender. Só assim o futebol será mais forte do que nunca. O futebol agradece-vos", atirou o presidente da UEFA.