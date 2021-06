Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Manchester City e Manchester United vão desembolsar 23 milhões de euros à Premier League. Os seis clubes ingleses que aceitaram participar na Superliga Europeia admitiram pagar a multa, depois do fracasso das negociações em abril, segundo a Sky Sports.





Dois meses depois do anúncio da nova Superliga - que terminou ao fim de 48 horas - os clubes envolvidos continuam a pagar caro terem avançado para essa solução. O acordo entre estes seis clubes e a Premier League está prestes a ser oficializado. Além do valor monetário, haverá uma sanção de 30 pontos no campeonato, caso assinem qualquer acordo semelhante com outra competição que desrespeite e rompa com as bases atuais do futebol europeu.Os dirigentes da Premier League consideraram fundamental incluir condições que limitem a criação de novos projetos que se assemelhem à Superliga.