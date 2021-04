O jornal alemão 'Der Spiegel' revelou esta sexta-feira alguns detalhes do contrato de criação da Superliga Europeia, assinado pelos 12 clubes que se propunham a fazer uma cisão com a UEFA, com o apoio financeiro do banco norte-americano JP Morgan.





Segundo o 'Der Spiegel', Real Madrid e Barcelona teriam direito a receber mais 60 milhões de euros do que os rivais. A verba surge como "valor adicional" (30 milhões no final de cada uma das duas primeiras épocas).Uma página do contrato mostra, por outro lado, que dos 15 clubes - os 12 fundadores mais PSG, Bayer e Borussia Dortmund, que seriam convidados - Milan, Atlético Madrid, Borussia Dortmund e Inter receberiam menos dinheiro do que os restantes no diz respeito ao investimento inicial: 3,8 por cento.Já Arsenal, Bayern Munique, Chelsea, Barcelona, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, PSG, Real Madrid e Tottenham teriam direito a 7,7 por cento do pagamento inicial destinado aos membros fundadores.Conta também o jornal alemão que cada clube teria direito a transmitir quatro jogos da fase regular da prova exclusivamente nas suas plataformas, fosse elas sites, televisão própria, aplicações móveis, etc. Com esta medida pretendia-se aumentar o número de subscritores das plataformas dos clubes.Quem quisesse desistir não o poderia fazer de ânimo leve. A multa para a saída da Superliga Europeia estava fixada em 150 milhões de euros.Recorde-se que o projeto durou apenas dois dias, visto que a maioria dos clubes fundadores sucumbiu à pressão dos adeptos, dos jogadores, treinadores, comentadores e até políticos.A UEFA prometeu mão pesada, mas para já não afastou ninguém da Liga dos Campeões deste ano. Barcelona e Real Madrid são os últimos resistentes e ainda não anunciaram a saída do projeto.